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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 42 قتيلا

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 42 قتيلا. 


وقد خلفت الفيضانات في غرب ألمانيا ستة قتلى والعديد من المفقودين، وتسببت في انهيار ستة منازل على الأقل.

 

قالت الشرطة، اليوم الخميس، إنه لقي أربعة أشخاص مصرعهم وفقد 30 حول مركز زراعة العنب في أروفيلر، جنوب بون، بعد أن فجر نهر أهر، الذي يصب في نهر الراين، ضفتيه، مما أدى إلى تدمير المنازل. وتقطعت السبل بنحو 50 منزلا على الأسطح، وكان المزيد من المنازل معرضة لخطر الانهيار.

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