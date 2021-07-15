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موعد مباراة الأرجنتين ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو 2021

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يلتقي منتخب الأرجنتين، مع نظيره منتخب أستراليا، يوم 22 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.

وستقام المباراة بين منتخبي الأرجنتين وأستراليا في الساعة الثانية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

ويقع منتخبي الأرجنتين وأستراليا في المجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو، بجانب منتخبي مصر وإسبانيا.

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