بعد تبرأها منه.. كليب "مش انا" يتصدر تريند يوتيوب

تصدر كليب أغنية النجم تامر حسنى "بحبك" من فيلمه الجديد "مش أنا" ترند موقع يوتيوب وحقق مليونا و 700 ألف مشاهدة، وذلك عقب تصريحات الفنانة حلا شيحة مباشرة عن الكليب وتبرأها منه ومن المشاهد الرومانسية التي جمعتها بالنجم تامر حسنى.



يذكر أن "مش أنا" هو الفيلم الأول الذى تشارك فيه حلا شيحة منذ اعلان عودتها إلى الفن بعد اعتزال دام 12 عاماً ارتدت فيهم الحجاب والنقاب، حيث عادت عام 2018 وشاركت بعدها في مسلسلى "زلزال" مع النجم محمد رمضان، و"خيانة عهد" مع النجمة يسرا.



فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا، وتدور أحداثه حول حسن الذى يُصاب حسن غريبة تفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته



