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منظمة الصحة العالمية تحث الصين علي تقديم بيانات أولية عن أصول الوباء

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:15 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال رئيس منظمة الصحة العالمية، إن التحقيقات في أصول جائحة COVID-19 في الصين تعيقها نقص البيانات الأولية في الأيام الأولى لانتشاره هناك.

وقال المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "نطلب من الصين أن تكون شفافة ومنفتحة وأن تتعاون". واضاف "نحن مدينون بهذا الي الملايين الذين عانوا والملايين الذين ماتوا لمعرفة ما حدث".

وقد دعا وزير الصحة الألماني ينس سبان الصين إلى تمكين استمرار التحقيقات في أصول جائحة COVID-19، قائلًا إن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات.

متحدثًا خلال زيارة لمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، اليوم الخميس، أعلن سبان أيضًا عن تبرع بقيمة 260 مليون يورو (307 مليون دولار) لبرنامج ACT-Accelerator التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يهدف إلى ضمان حصول العالم بأسره، بما في ذلك البلدان الفقيرة، على لقاحات فيروس كورونا والاختبارات.

وقال "أناشد الصين أن تجعل من الممكن استمرار التحقيقات في أصول كوفيد".

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منظمة الصحة العالمية كورونا الصين

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