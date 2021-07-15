مجازاة مسئولة سابقة بهيئة المساحة بسبب 6 آلاف جنيهاً



عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ن.ع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المساحة سابقًا، بغرامة تعادل ١٥ يومًا من راتبها، لما ارتكتبه من مخالفة من إصدار تعليمات لسائق السيارة المخصصة لها بالحضور كل يوم سبت بالمخالفة للقانون لمقر الهيئة لعمل صيانه للسيارة مما كلف الهيئة مبلغ ٦ الاف جنيه.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.



ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، أصدرت تعليمات بحضور السائق مصطفى منصور للهيئة يوم السبت من كل أسبوع عن الفترة المذكورة دون موافقة السلطة المختصة ودون مبرر، وذلك بالسيارة رقم (5918) المخصصة لها وما نتج عن ذلك من تكبد الهيئة مبالغ مالية بلغت (6060،32) جنيهًا.



بداية الواقعة بورود شكوى المقدمة للنيابة من سائق بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي يتضرر فيها من حضور السائق– السائق الخاص بالمحالة - إلى مقر الهيئة كل يوم سبت بالسيارة قيادته مدعيًا توصيل المحالة حال أن الأخيرة لا تكون بصحبته، وأن السائق المذكور يتقاضى بناءً على ذلك مكافآت دون وجه حق فضلًا عن استهلاك وقود السيارة.



وثبت للمحكمة، إعطاء المحالة تعليمات ( للسائق الخاص بها ) بحضوره للهيئة يوم السبت من كل أسبوع دون موافقة السلطة المختصة ودون مبرر، وذلك بالسيارة المخصصة لها وما نتج عن ذلك من تكبد الهيئة مبالغ مالية بلغت (6060،32) جنيهًا.



فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحالة في هذا الشأن وما أقرت به من أنها هي من أصدرت التعليمات بصفتها رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة إلى رئيس الحركة لإصدار أمر شغل للسائق المذكور للحضور إلى مقر الهيئة كل يوم سبت وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للسيارة المذكورة حتى تكون جاهزة للعمل ابتداءً من يوم الأحد من كل أسبوع، وأضافت بأن ذلك تم بدون العرض على رئيس الهيئة (السلطة المختصة).

