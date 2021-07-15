Advertisements

خالد تاج الدين يُطالب حلا شيحة بالتخلص من أموال أعمالها الفنية

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
شن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، هجوماً حاداً على الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها  الأخيرة التي أعلنت  تبرؤها من مشاهدها الرومانسية في كليب "بحبك"، والتي ادعت فيها أنه لم يفي بوعده معها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

كتب خالد تاج الدين منشورًا قال فيه: "ربنا يثبتك بس وتحلي عننا بقى، ماهو مترجعيش تعملي شوية فلوس زي الفل، وبعد كده تشتمي الفن، وياريت تتخلصي من كل الفلوس اللي قبضتيها في السنين اللي رجعتي مثلتي فيهم علينا".


وكانت حلا شيحة قد كتبت منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قالت فيه"أنا اتفاجئت جداً بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجأت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي". 

وتابعت قائلة:" إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".
خالد تاج الدين يُطالب حلا شيحة بالتخلص من أموال أعمالها الفنية
خالد تاج الدين يُطالب حلا شيحة بالتخلص من أموال أعمالها الفنية

أخبار تهمك

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 20 ساعة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 12 ساعة

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

خالد سرحان:"اللي مايحترمش الفن يرجع الڤلل اللي كسبها وهصدقه"

منذ ساعة و 15 دقيقة

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

منذ ساعتين و 22 دقيقة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

منذ ساعة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 16 ساعة

إيفرتون يخطط لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ ساعة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 7 ساعات

إنذار عاجل إلى نقيب الصحفيين لتجميد عضوية عبد الناصر سلامة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

01:27 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

02:57 م

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

خالد سرحان:"اللي مايحترمش الفن يرجع الڤلل اللي كسبها وهصدقه"

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس