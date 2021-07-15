خالد تاج الدين يُطالب حلا شيحة بالتخلص من أموال أعمالها الفنية

شن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، هجوماً حاداً على الفنانة حلا شيحة بعد تصريحاتها الأخيرة التي أعلنت تبرؤها من مشاهدها الرومانسية في كليب "بحبك"، والتي ادعت فيها أنه لم يفي بوعده معها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب خالد تاج الدين منشورًا قال فيه: "ربنا يثبتك بس وتحلي عننا بقى، ماهو مترجعيش تعملي شوية فلوس زي الفل، وبعد كده تشتمي الفن، وياريت تتخلصي من كل الفلوس اللي قبضتيها في السنين اللي رجعتي مثلتي فيهم علينا".





وكانت حلا شيحة قد كتبت منشورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قالت فيه"أنا اتفاجئت جداً بنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم وفي أيام ذي الحجة، أيام مباركة وخصوصًا بعد آخر بوست نزلته ووضحت فيه أنا إيه، واتفاجأت أكتر خصوصًا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي، وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي إنه هيحترم رغبتي".



وتابعت قائلة:" إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير، بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي، الكليب ده ميرضيش ربنا، وأنا عيطت لإني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط، علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى".