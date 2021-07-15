لمي كتكت تهاجم حلا شيحة: التوبة لربنا مش للفانز.. وحضرتك مش عارفة نفسك





هاجمت الفنانة لمى كتكت، ابنة الفنانة امل رزق، الفنانة حلا شيحة، بعد تصريحاتها، ضد الفنان تامر حسني وهجومها عليه، بسبب نشره أغنية "بحبك"، واعتراضها على وجود بعض المشاهد الرومانسية في الكليب.



وكتب "كتكت" علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "مافيش مشكلة تكوني مذبذبة وتايها، ما حدش سوى تمامًا ولا كامل!، بس المشكلة حقيقي أنك عندك إصرار على أنك تكوني قدوة، وأنك تفضلي تنصحي الناس بحاجات أنتِ مش فهماها".



وتابعت: "يعني حضرتك مش عارفة نفسك أصلًا، مافيش مشكلة بس مش هتنصحي الناس وتنظري كمان، على حسب وجهة نظر اللي حضرتك قررتي تتجوزيه المره دي.. اللي أظن أن جوز حضرتك نفسه لو كان شايف أن الفن أو نوع الفن ده حرام ماكنش شارك فيه بأي صفة".



واختتمت حديثها قائلة: "الشهرة وحشة وفتنة.. فأظن يعني أن التوبة دي بتكون لربنا مش للفانز، وتوبة نصوحة وألف ألف مبروك".



