مواعيد مباريات برشلونة الـ5 الأولى في الليجا الإسبانية

يستعد برشلونة لانطلاقة الليجا الإسبانية تحت قيادة المدرب الهولندي رونالد كومان ويأمل المدرب فى تحقيق النجاح مع البارسا بعد المستوي السئ خلال الموسم الماضي.





وكان برشلونة قد ودع دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وخسر لقب الليجا الإسبانية لحساب اتليتكو مدريد.





مواعيد مباريات برشلونة ال5 الأولي فى الليجا الإسبانية

برشلونة ضد ريال سوسيداد يوم 15 اغسطس

برشلونة ضد اتليتك بيلباو يوم 22 أغسطس

برشلونة ضد خيتافي يوم 29 أغسطس

اشبيليه ضد برشلونة يوم 12 سبتمبر

برشلونة ضد غرناطه يوم 19 سبتمبر.





ويرغب برشلونة فى تجديد التعاقد مع نجم الفريق ليونيل ميسي من أجل البقاء الموسم القادم لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.



