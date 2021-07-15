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التضامن: "حياة كريمة" استهدفت 32 قرية في قنا بتكلفة 158 مليون جنيه

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن بمحافظة قنا، إن برنامج "حياة كريمة" من البرامج الهادفة المطبقة على مستوى محافظات الصعيد، وتستهدف تحسين مستوى حياة المواطنين.

وأشار "عثمان"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن معدلات الفقر مرتفعة في محافظة قنا، ولكن برنامج "حياة كريمة" ساهم في علاج كثير من المشكلات التي تواجه أهالي المحافظة، موضحا أن المبادرة استهدفت 32 قرية على مستوى 3 مراكز خلال مرحلتها الأولى والثانية، بإجمالي تكلفة تصل إلى 158 مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة التضامن بمحافظة قنا، أن مبادرة حياة كريمة ارتكزت على بناء الإنسان، وتوفير حياة كريمة له، وامداده بالخدمات التي كان محروم منها، فضلا عن توفير فرص عمالة لأهالي المراكز التي تضمنتها المبادرة.

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