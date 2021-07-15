الرئيس اللبناني يلتقي رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لبحث التشكيلة الوزارية

التقى الرئيس اللبناني ميشيل عون، اليوم الخميس، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لبحث التشكيلة الوزارية.





تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، رسالة مشتركة من وزيري خارجية الولايات المتحدة وفرنسا.

وقد أكد الوزيران، فيها اهتمام بلديهما بالوضع اللبناني وبضرورة تشكيل حكومة جديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.