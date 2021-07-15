أوبك تتوقع ارتفاع الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل كورونا العام القادم

قالت منظمة "أوبك"، إن الطلب العالمي على النفط سيصل خلال عام 2022، إلى مستويات مماثلة لما كان عليه قبل جائحة كورونا، متوقعة ارتفاع الطلب بمقدار 5.95 مليون برميل يومياً في العام الحالي 2021.

وبحسب تقرير "أوبك" الشهري الصادر اليوم الخميس، ارتفع إنتاج أعضاء المنظمة خلال شهر يونيو الماضي إلى 590 ألف برميل يوميا ليصل إلى 26.03 مليون برميل يومياً.

واشارت اوبك إلى أ، الطلب العالمي سيرتفع بمقدار 3.28 مليون برميل يومياً في 2022 ليصل إلى 99.86 مليون برميل يوميا، وزيادة المعروض النفطي من خارج المنظمة بـ2.1 مليون برميل يوميا في 2022 بقيادة الولايات المتحدة، مؤكدة ان الطلب العالمي على خام "أوبك"سيبلغ 28.7 مليون مليون برميل يوميا العام المقبل بزيادة 1.1 مليون عن 2021

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري بتوقعاتها بشأن انتعاش قوي للطلب العالمي على النفط فيما تبقى من 2021 وتوقعت أن يرتفع استخدام النفط أكثر في 2022 إلى ما يماثل معدلات ما قبل الجائجة، وذلك بقيادة نمو في الصين والهند.