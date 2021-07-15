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"أولياء أمور مصر" يرصد آراء طلاب الثانوية حول امتحان الجغرافيا
الخميس 15/يوليو/2021 - 03:30 م
ريما خليفة
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رصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان الجغرافيا للشعبة علمي الأدبية بالثانوية العامة، في اليوم السادس لامتحانات الصف الثالث الثانوي، والذي انطلق صباح اليوم الخميس الموافق ١٥ من شهر يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.
ويبلغ طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة 255 ألفا و353 طالبا وطالبة،
وأوضحت الحزاوي، في تصريحات صحفية، أن امتحان الجغرافيا تقيل واحتوى على بعض النقاط الصعبة ومتشابهة في الاختيارات والأسئلة غير مباشرة.
وطالبت مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر الوزارة بالسماح للطلاب بإحضار ورق لعمل مسودة أو توفير الوزارة ورق كافٍ للمسودة في امتحانات الرياضيات القادمة وكذلك الكيمياء والفيزياء حيث إن سؤال الاختيار من متعدد MCQ، يتطلب خطوات للوصول إلى الإجابة.
واشتكى عدد كبير جدا، من عدم توافر ورق كافٍ لأبنائهم مما أربك الطلاب.
والجدير بالذكر رصد فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالة غش، ونشر الامتحان للطالب ( م. ع. ا ) بمحافظة الأقصر، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.
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