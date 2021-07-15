"أولياء أمور مصر" يرصد آراء طلاب الثانوية حول امتحان الجغرافيا

رصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان الجغرافيا للشعبة علمي الأدبية بالثانوية العامة، في اليوم السادس لامتحانات الصف الثالث الثانوي، والذي انطلق صباح اليوم الخميس الموافق ١٥ من شهر يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.





ويبلغ طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة 255 ألفا و353 طالبا وطالبة،





وأوضحت الحزاوي، في تصريحات صحفية، أن امتحان الجغرافيا تقيل واحتوى على بعض النقاط الصعبة ومتشابهة في الاختيارات والأسئلة غير مباشرة.





وطالبت مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر الوزارة بالسماح للطلاب بإحضار ورق لعمل مسودة أو توفير الوزارة ورق كافٍ للمسودة في امتحانات الرياضيات القادمة وكذلك الكيمياء والفيزياء حيث إن سؤال الاختيار من متعدد MCQ، يتطلب خطوات للوصول إلى الإجابة.





واشتكى عدد كبير جدا، من عدم توافر ورق كافٍ لأبنائهم مما أربك الطلاب.



