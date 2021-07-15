Advertisements

"أولياء أمور مصر" يرصد آراء طلاب الثانوية حول امتحان الجغرافيا

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
رصدت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، مستوى امتحان الجغرافيا للشعبة علمي الأدبية بالثانوية العامة، في اليوم السادس لامتحانات الصف الثالث الثانوي، والذي انطلق صباح اليوم الخميس الموافق ١٥ من شهر يوليو الجاري وسط إجراءات احترازية ووقائية وأمنية مشددة.

ويبلغ طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة 255 ألفا و353 طالبا وطالبة،

وأوضحت الحزاوي، في تصريحات صحفية، أن امتحان الجغرافيا تقيل واحتوى على بعض النقاط الصعبة ومتشابهة في الاختيارات والأسئلة غير مباشرة.

وطالبت مؤسِّسة ائتلاف أولياء أمور مصر الوزارة بالسماح للطلاب بإحضار ورق لعمل مسودة أو توفير الوزارة ورق كافٍ للمسودة في امتحانات الرياضيات القادمة وكذلك الكيمياء والفيزياء حيث إن سؤال الاختيار من متعدد MCQ، يتطلب خطوات للوصول إلى الإجابة.

واشتكى عدد كبير جدا، من عدم توافر ورق كافٍ لأبنائهم مما أربك الطلاب.

والجدير بالذكر رصد فريق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالة غش، ونشر الامتحان للطالب ( م. ع. ا ) بمحافظة الأقصر، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء امتحان الجغرافيا للشعبة الأدبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر اولياء امور مصر الفجر الثانوية العامة

أخبار تهمك

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 7 ساعات

خالد سرحان:"اللي مايحترمش الفن يرجع الڤلل اللي كسبها وهصدقه"

منذ ساعة و 12 دقيقة

إنذار عاجل إلى نقيب الصحفيين لتجميد عضوية عبد الناصر سلامة

منذ أقل من ساعتين

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 16 ساعة

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

منذ ساعتين

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

منذ أقل من ساعة

إيفرتون يخطط لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 20 ساعة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

منذ ساعتين و 19 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

01:27 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

02:57 م

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

خالد سرحان:"اللي مايحترمش الفن يرجع الڤلل اللي كسبها وهصدقه"

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس