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بكرة شديد الحرارة.. 7 نصائح للتعامل مع الطقس الحار

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد العطار
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تشهد البلاد خلال الساعات المقبلة إرتفاع في درجات الحرارة، وذلك وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، لذا يجب استعداد المواطنين لذلك المناخ.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات 


واعتبارا من يوم الجمعة 16 يوليو إلى الأحد 18 يوليو ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء. 


وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل التعامل مع الطقس القاس:


- يجب شرب الكثير من العصائر والمرطبات وبخاصة المياه للحماية من الجفاف، كما يجب شرب العصائر الحمضية، مثل الليمون والبرتقال، لتعويض ما فقده الجسم من أملاح من خلال التعرق.

- يجب تناول الكميات الموصي بها من الماء والسوائل على مدار اليوم، والمواظبة على الأطعمة الغنية بالماء والأملاح المعدنية والفيتامينات، مثل الخس والكرفس والكوسة والقرنبيط والكرنب والبطيخ والفراولة والشمام والعنب والغريب فروت والبرتقال.

- خارج المنزل يجب ارتداء قبعة على رأسك لتحميك من الإصابة بضربة الشمس مع وضع نظارة شمس حماية عينيك ووضع كريم واقي من الشمس بعامل حماية أكثر من 15.


- يجب إسدال الستائر للمساعدة على التقليل من دخول الأشعة فوق البنفسجية داخل المنزل، مما يتسبب في ارتفاع الحرارة به وخاصة في ساعات الذروة .


- يجب استخدام المروحة لتخفيف حدة ارتفاع درجة الحرارة بشرط جعلها تدور وعدم تركيزها على بشكل مباشر خلال النوم خاصة للأطفال.

- يجب استخدام التكييف بشرط ضبطه على درجة 23 واستخدام نمط توزيع الهواء، والتأكد من نظافة وسلامة فلاتر جهاز التكييف في بداية الصيف.


- يجب عدم التعرض للشمس والحرارة بطريقة مباشرة، وضرورة ارتداء ملابس فاتحة اللون تعكس الحرارة، وكذا تناول الفاكهة كوجبات خفيفة فاصلة بين الوجبات الرئيسية.

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هيئة الأرصاد طقس حار طقس الفجر الأرصاد

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