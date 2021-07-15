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"جرار وسيارة نقل".. كامل الوزير يمنع كارثة على شريط السكك الحديدية

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أجرى وزير النقل الفريق كامل الوزير، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، وخلال تفقده أعمال تنفيذ المنازل والمطالع بتقاطع الطريق الدائري بشارع الجزائر، تلاحظ له قيام إحدى سيارات النقل «رقم أ ل ص 4395- قيادة المواطن أ. م. أ» بالسير على مسار السكة الحديد لتحميل الرخام من الورش المقامة على حرم السكة الحديد بالمخالفة، والتي تعرض حياة العاملين بها والمترددين عليها للخطر، وتصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية مما كادت معه أن تحدث كارثة محققة، ولكن قائد الجرار استطاع إيقافه قبل الاصطدام بالعربة.

وقرر وزير النقل التحفظ على السيارة واستدعاء شرطة قسم البساتين لتحرير محضر بالواقعة التي عرضت حياة السائق وحياة الآخرين للخطر وتسببت في تعطيل حركة مسير القطارات، وأكد أن مثل هذه السلوكيات الخاطئة والسلبية تتسبب في إزهاق الأرواح ووقوع الحوادث.

وناشدت وزارة النقل المواطنين باتباع كافة التعليمات المرورية وعدم السير على قضبان السكك الحديدية وعدم الاعتداء على حرم السكة الحديد لأن ذلك يتسبب في وقوع حوادث تزهق أرواح المواطنين.

وطالب الوزير بسرعة إزاله كافه التعديات على حرم السكة الحديد بخط «العباسية حلوان» خاصة وأن هذه التعديات تتسبب في وقوع حوادث وتعرض حياه المواطنين للخطر.

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