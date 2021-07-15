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وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي "تيمور 14"

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى " تيمور 14" للجيش الثالث الميدانى والذى يستمر لعدة أيام، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وبدأت المرحلة بتقديم عرضًا مختصرًا للفكرة التعبوية للمشروع ثم القرار المتخذ فى الموقف أثناء المــــــشـــروع.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال الجيش الثالث الميدانى، وأشار القائد العام إلى قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التى ترتبط بأمن واستقرار الوطن، وناقش الفريق أول محمد زكى عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.

وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التى تضمنت عرض القرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات وكذا اصطفاف مراكز القيادة.

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدد من القادة والضباط بالمشروع فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة.

حضر مراحل المشروع قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

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وزير الدفاع تيمور 14 بوابة الفجر الفجر

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