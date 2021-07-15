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كاميليا ورد تستعد لطرح أغنية جديدة من لبنان

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أطلت النجمة الجزائرية كاميليا ورد على جمهورها من العاصمة اللبنانية بيروت استعداداً للانطلاق التحضيرات لأغنية جديدة من المرتقب أن تبصر النّور قريباً.

وسبق أن أطلقت كاميليا ورد أغنية جديدة بعنوان "لو تخرب الدّني" من كلمات احمد عصام والحان باسم يحيى وتوزيع كارلوس بومجاهد من إنتاج شركة Lifestylez Studios ولاقت نجاحاً كبيراً عبر المنصات الإلكترونية واليوتيوب وتخطت المليونين مشاهدة خلال أيّام قليلة.
ما يؤكد على نجاحها وحسن اختياراتها للأغاني.

وتخلّل هذه الزيارة إلى لبنان، محطة مميزة مع رسام المشاهير شربل حلال الذي استوحى من كاميليا لوحة فنيّة مميزة ورسمها في بثّ مباشر نشرته كاميليا على حسابها الخاص على انستغرام وشاركت جمهورها بأمسية فنية تخلّلها جلسة عفوية بحضور مديرة أعمال رسّام المشاهير غادة حرفوش التي واكبت كاميليا أثناء زيارتها الى لبنان واهتمت بأدّق التفاصيل، وجاءت النتيجة مبهرة إذ لأوّل مرّة تحصل جلسة رسم وغناء مع نجمة وهي فكرة لاقت استحسان كبير من الجمهور.

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