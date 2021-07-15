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حجز دعوى جديدة تتهم الإعلامي تامر أمين بإهانة أهل الصعيد لجلسة 26يوليو الجاري للحكم

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنح أكتوبر، حجز دعوى جديدة تتهم الإعلامي تامر أمين بإهانة أهل الصعيد، لجلسة 26يوليو الجاري للحكم.


وقال المحامي سليمان علي، فى الدعوى التى أقامها، أن تامر أمين، سب وقذف أهالى الصعيد عبر برنامجه على إحدى القنوات، للمادة 307 من قانون العقوبات.

وطالبت الدعوى بتعويض مدني مؤقت يقدر بمائة ألف جنيه.

إحالة دعوي ضد تامر امين لإهانة الصعيد للمحكمة الاقتصادية للاختصاص النوعى



وكانت قد قضت محكمة جنح مدينة نصر أول بعدم اختصاصها في الدعوى المقامة ضد الإعلامي تامر أمين والتي تطالبه بدفع تعويض مليون جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف أهل الريف والصعيد فى تصريحات أطلقها خلال برنامجه وإحالتها للمحكمة الاقتصادية للاختصاص النوعي.

وأقام حسين عبد الله المحامي، جنحة مباشرة ضد الإعلامي تامر أمين تتهمه بالسب والقذف والخوض فى الأعراض والتنمر وإساءة استخدام الوظيفة وطالبه بتعويض قدره مليون جنيه.

وقال "عبد الله" فى دعواه، أنه بتاريخ 17 فبراير الماضي، فوجئ الشعب المصري أن الإعلامي تامر أمين يسب بنات وسيدات صعيد مصر ويتنمر عليهن بأنهن خادمات، متابعًا أن المشكو في حقه قام بسؤء نية بسب وإهانة رجال ونساء مصر واصفًا الفتيات بأنهن خادمات والشباب بأنهم بلية.

وأكد المحامي، أن "أمين" أهان جميع رجال ونساء الصعيد فى برنامجه المذاع على قناة النهار، بعدما نسب إليهم أنهم ينجبون الأطفال بكثرة وقيام الأطفال بإعالتهم والصرف عليهم، وإنجاب الإناث وشحنهم إلى القاهرة ليعملن فى خدمة البيوت والأطفال فى المحلات مع تسميتهم "بلية" والإشارة إلى أنهم سبب فى الزيادة السكانية.

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