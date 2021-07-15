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إقلاع طائرة عسكرية مصرية محملة بأطنان من المساعدات إلى تونس
الخميس 15/يوليو/2021 - 03:39 م
كريم وزيري
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أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق لاستخدامها فى مواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها تونس.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار جسر المساعدات الجوي بين مصر وتونس لمجابهة الأثار المترتبة على الأزمة الحالية التى يمر بها الأشقاء فى تونس.
ويعبر جسر المساعدات الجوى بين مصر وتونس عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة التى تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.
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