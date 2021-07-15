إقلاع طائرة عسكرية مصرية محملة بأطنان من المساعدات إلى تونس

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى الشعب التونسي الشقيق لاستخدامها فى مواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها تونس.



