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المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 23% تراجع في اعداد العاملين الأجانب بمصر

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:33 م
العاملين الأجانب
العاملين الأجانب
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كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء  عن  انخفاض بنسبة 23.7% في اعداد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر خلال عام 2020


وأضاف أن إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري بلغ 11404 أجانب من مختلف الجنسيات، مقابل 14950 أجنبيا عام 2019.

 

ومثل الذكور أغلبية في عدد الأجانب العاملين في مصر العام الماضي، حيث بلغوا 9767 ذكرا بنسبة 85.6%، مقابل 1637 أنثى بنسبة 14.4%، وفقا للنشرة.

 

كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون في مصر لأول مرة 4202 أجنبي بنسبة 36.8%، والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 7202 أجنبي بنسبة 63.2%.

 

ويمثل الأجانب الوافدون من الدول الآسيوية (غير العربية) العدد الأكبر حيث بلغوا 4812 أجنبيا بنسبة 42.2% معظمهم من بنجلاديش بعدد 1255 أجنبيا بنسبة 26.1%، والهند بعدد 1191 أجنبيا بنسبة 24.8%، يليها الدول الأوروبية بعدد 2682 أجنبيا بنسبة 23.5‏٪‏، معظمهم من المملكة المتحدة بعدد 847 أجنبيا بنسبة 31.6%، وإيطاليا بعدد 356 أجنبيا بنسبة 13.3%.

 

ويأتي بعد ذلك الدول‏ العربية بعدد 2564 أجنبيا بنسبة 22.5% معظمهم من سوريا بعدد 1199 أجنبيا بنسبة 46.8%‏، وفلسطين بعدد 401 أجنبي بنسبة 15.6‏%، ثم الدول الأمريكية بعدد 893 أجنبيا بنسبة 7.8%، معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 576 أجنبيا بنسبة 64.5%‏ وكندا بعدد 218 أجنبيا بنسبة 24.4%.

 

ويلي ذلك الدول الأفريقية (غير العربية) حيث بلغ عدد العاملين الأجانب منهم في مصر خلال العام الماضي 247 أجنبيا بنسبة 2.2%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد حيث بلغ عدد العاملين منها 120 أجنبيا بنسبة 1.1% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

 

وتمثل مكاتب الاستثمار المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر، حيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 4644 ترخيصا بنسبة 40.7%، يليها مديريات القوى العاملة بعدد 3889 ترخيصا بنسبة 34.1%، ثم مكاتب الشركات بعدد 1520 ترخيصا بنسبة 13.3%.

 

ويلي ذلك مكاتب البترول بعدد 1351 ترخيصا بنسبة 11.9% من إجمالي التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020، بحسب البيان.

 

ويمثل رجال التشريع وكبار المسئولين والمديرين العدد الأكبر من عدد الأجانب العاملين في مصر حيث بلغ عددهم 3672 أجنبيا بنسبة 32.2%، يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 3172 أجنبيا بنسبة 27.8%، ثم الفنيون ومساعدو الإخصائيين بعدد 2967 أجنبيا بنسبة 26% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020.

 

ويمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به ليبلغ 3800 أجنبي بنسبة 33.3%، يليه أنشطة الفنون والإبداع والتسلية بعدد 1838 أجنبيا بنسبة 16.1%، ثم نشاط التعدين واستغلال المحاجر بعدد 1359 أجنبيا بنسبة 11.9%، ثم نشاط التعليم بعدد 1304 أجانب بنسبة 11.4% من إجمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري عام 2020.


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