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طبيب بيراميدز يكشف عن أهم نصائحه للاعبي المنتخب الأولمبي قبل السفر لطوكيو

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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حرص الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز على توجيه بعض النصائح الطبية لثلاثي النادي في صفوف المنتخب الأولمبي، رمضان صبحي وأسامة جلال وإبراهيم عادل قبل السفر مع الفراعنة إلى طوكيو لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في اليابان خلال الأيام المقبلة.

أوضح الطبيب أن من بين نصائحه للثلاثي الدولي أن فارق التوقيت بين مصر واليابان يصل إلى ٧ ساعات كاملة، ما يعني أن مواعيد التدريبات وأغلب الأنشطة سيكون عند قرابة الواحدة والثانية صباحا بتوقيت القاهرة وهو ما يعني مشكلة بالنسبة للجسم في استيعاب الفارق الزمني والذي يعتاد عليه اللاعب، موضحا أن الجسد لا يعتاد سريعا على فارق التوقيت ويحتاج من أسبوع إلى أسبوعين من أجل استيعاب الأمر ويختلف الوضع من شخص لآخر في التكيف على الوضع الجديد، وفارق التوقيت الذي يسبب مشكلة في النوم والتوتر المستمر.

الطبيب أوضح للاعبي بيراميدز أن الأبحاث الطبية الحديثة شددت على أن الضوء هو أكثر شيء من الممكن أن تجعل الجسد يتأقلم سريعا مع فارق التوقيت ويتعامل مع الساعة الييولوجية، وبالتالي من الضروري اتباع الآتي:

*يوم الوصول إلى اليابان مباشرة يفضل الحصول على قرص ميلاتونيل 

*يجب الابتعاد تماما عن الضوء من الساعة ٧ وحتى ١٠ صباحا ثم التعرض للضوء من الساعة ١٠ وحتى ٢ ظهرا والحصول على قرص آخر ميلاتونيل مساء.

 *في اليوم الثاني يجب عدم التعرض للضوء من الساعة ٧ صباحا وحتى ٨:٣٠ ثم التعرض للضوء بداية من ٨:٣٠ وحتى ١٢:٣٠ ظهرا وقرص ميلاتونيل جديد في المساء.

*في اليوم الثالث يجب التعرض للضوء من الساعة ٧ وحتى ١١ صباحا والحصول على قرص ميلاتونيل في المساء 

*في اليوم الرابع يجب التعرض للضوء من الساعة ٧ صباحًا وحتى ٩:٣٠ مع الحصول على قرص ميلاتونيل في الخامسة مساء 

*مع اليوم الخامس يجب التعرض للضوء بداية من ٧ صباحًا وحتى ٨:٣٠ مع قرص ميلاتونيل في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

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