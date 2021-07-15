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الرئيس أبو مازن يستقبل فريق عمل برنامج 'بيت للكل' ويشيد بالأداء

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:40 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
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استقبل الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، فريق عمل برنامج بيت للكل، وذلك خلال قيامهم بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية.

وأشاد الرئيس أبو مازن ببرنامج بيت للكل، مؤكدًا أنه أحدث صدى كبير لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز، ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأي العام العربي بمهنية واحترافية، كما يعد البرنامح أحد أدواتنا الإعلامية العربية، للتصدي للشائعات والأكاذيب المضللة وتجربو ناجحة في التعاون والإنتاج العربي المشترك.

ويقوم فريق عمل البرنامج بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية، لرصد مظاهر احتفال الشعب الفلسطيني، بعيد الأضحى المبارك، وأيضًا في إطار تقديم المساندة الإعلامية لدعم القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

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ماسبيرو رئيس فلسطين برنامج بيت للكل الوطنية للإعلام الفجر الرئيس أبومازن

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