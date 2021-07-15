الرئيس أبو مازن يستقبل فريق عمل برنامج 'بيت للكل' ويشيد بالأداء

استقبل الرئيس محمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، فريق عمل برنامج بيت للكل، وذلك خلال قيامهم بتصوير حلقات من داخل الأراضي الفلسطينية.





وأشاد الرئيس أبو مازن ببرنامج بيت للكل، مؤكدًا أنه أحدث صدى كبير لدى المشاهد العربي لمضمونه الإعلامي المتميز، ومناقشته لقضايا وموضوعات تشغل الرأي العام العربي بمهنية واحترافية، كما يعد البرنامح أحد أدواتنا الإعلامية العربية، للتصدي للشائعات والأكاذيب المضللة وتجربو ناجحة في التعاون والإنتاج العربي المشترك.



