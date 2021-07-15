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الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:40 م
الحريري
الحريري
وكالات
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اعتذر سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف في لبنان، عن تشكيل الحكومة، قائلًا: "لا اتفاق مع الرئيس ميشال عون"، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.


وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة المكلف في لبنان سعد الحريري، إن الاعتذار عن تشكيل الحكومة، هو خيار مطروح بالنسبة له، وذلك بعد مرور 9 أشهر على فشله في التوصل لاتفاق سياسي يفضي إلى تأليف حكومة.

 

وفي تغريدة على حسابه على "تويتر"، قال الحريري، إن "الأولوية هي لتأليف الحكومة قبل الاعتذار، الذي يبقى خيارا مطروحا، وهو ليس هروبا من المسؤولية بقدر ما هو عمل وطني، إذا كان يسهل عملية تأليف حكومة جديدة، يمكن أن تساهم في إنقاذ البلد".

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سعد الحريري الرئيس اللبناني الحكومة اللبنانية

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