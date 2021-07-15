Advertisements

السيسي يصدر قرارًا بتعيين عضو جديد بمجلس الشيوخ (تعرف عليه)

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 285 لسنة 2021، بتعيين الدكتور محمد حسام الدين السيد السيد حجازي الملاحي، عضوًا بمجلس الشيوخ بدلًا من الدكتور أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز، لوفاته.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس.

وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافقة على القرار رقم 134 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
السيسي يصدر قرارًا بتعيين عضو جديد بمجلس الشيوخ (تعرف عليه)
السيسي يصدر قرارًا بتعيين عضو جديد بمجلس الشيوخ (تعرف عليه)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الشيوخ بوابة الفجر الفجر السيسي

أخبار تهمك

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 13 ساعة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 7 ساعات

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 17 ساعة

خالد سرحان:"اللي مايحترمش الفن يرجع الڤلل اللي كسبها وهصدقه"

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

منذ ساعتين و 41 دقيقة

إنذار عاجل إلى نقيب الصحفيين لتجميد عضوية عبد الناصر سلامة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ ساعة و 21 دقيقة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 8 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

منذ ساعة و 20 دقيقة

إيفرتون يخطط لضم نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

01:27 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

02:57 م

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

خالد سرحان:"اللي مايحترمش الفن يرجع الڤلل اللي كسبها وهصدقه"

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس