السيسي يصدر قرارًا بتعيين عضو جديد بمجلس الشيوخ (تعرف عليه)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 285 لسنة 2021، بتعيين الدكتور محمد حسام الدين السيد السيد حجازي الملاحي، عضوًا بمجلس الشيوخ بدلًا من الدكتور أحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز، لوفاته.





ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الخميس.





وكان أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الموافقة على القرار رقم 134 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.



