Advertisements

نقيب الأشراف: مبادرة "حياة كريمة" تعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي ببناء الإنسان

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements

قال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن مبادرة حياة كريمة ستسعى إلى توفير ظروف معيشية ملائمة لتنمية الإنسان، انطلاقا من استراتيجية الرئيس السيسى لبناء الإنسان المصري.

وأضاف نقيب الأشراف، في بيان له، أن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس مدى اهتمامه بالقرى والنجوع والفئات الأكثر احتياجا، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.

وشدد السيد محمود الشريف، على أن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تحدث في العصر الحديث، وترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتحث على تزكية النفس، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيؤدي إلى تغيير وجه القرى المستهدفة تماما.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.

أخبار تهمك

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

منذ ساعة و 25 دقيقة

حلا شيحة تُعلن توبتها وتشن هجوماً حاداً على تامر حسني..فما السبب؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إثبات نسب طفلي هالة صدقي إليها وحبس الزوج

منذ يوم

عاجل.. أول صور لحريق هائل اندلع في منطقة الطالبية: مشاهد مروعة

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

منذ ساعة و 24 دقيقة

صورة تفضح كارثة في أساسيات سد النهضة.. وكشف سر خطير عن آبي أحمد

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 22 ساعة

خالد سرحان:"اللي مايحترمش الفن يرجع الڤلل اللي كسبها وهصدقه"

منذ أقل من ساعتين

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصريح مهم من "الشرقية للدخان" بشأن زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

المنتج محمد العدل يُطالب حلا شيحة باسترجاع أموال أعمالها الفنية

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مجلس الأمن سيصدر تعليمات صارمة.. تصريح جديد من السودان بشأن سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. أول تعليق لمصور فيديو تعدي كمسري على أمين شرطة

منذ حوالي 20 ساعة

الرد الأول لوالد هنا شيحة علي تصريحاتها مفاجأة: إيه دخل تامر حسني!

منذ ساعتين و 46 دقيقة

إنذار عاجل إلى نقيب الصحفيين لتجميد عضوية عبد الناصر سلامة

منذ ساعتين و 16 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. حكم رادع بشأن طبيب الأسنان المتحرش بالمشاهير

قرار هام من السيسي يخص القوات المسلحة

01:27 م

حقيقة اقتراب الأهلي من ضم هداف الكونفدرالية

02:57 م

مفاجأة.. بيراميدز يُحدد سعر بيع رمضان صبحي

11:28 ص

خالد سرحان:"اللي مايحترمش الفن يرجع الڤلل اللي كسبها وهصدقه"

02:42 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس