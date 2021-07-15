نقيب الأشراف: مبادرة "حياة كريمة" تعكس مدى اهتمام الرئيس السيسي ببناء الإنسان



قال السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، إن مبادرة حياة كريمة ستسعى إلى توفير ظروف معيشية ملائمة لتنمية الإنسان، انطلاقا من استراتيجية الرئيس السيسى لبناء الإنسان المصري.



وأضاف نقيب الأشراف، في بيان له، أن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس مدى اهتمامه بالقرى والنجوع والفئات الأكثر احتياجا، والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي وتبطين الترع وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.



وشدد السيد محمود الشريف، على أن المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم تحدث في العصر الحديث، وترسخ لقيم التكافل والتراحم، وتحث على تزكية النفس، وتهدف إلى تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة.



وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيؤدي إلى تغيير وجه القرى المستهدفة تماما.



ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يديم على بلادنا نعمتي الأمن والأمان، وأن يوفق قادتها لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يجزي قائدها خير الجزاء على ما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات، وأن يحفظ أهلها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء.