أكرم حسني لـ"الفجر الفني" دور أحمد فهمي في فيلم "العارف"مفاجأة ...احب الإستماع لهؤلاء المطربين





أعرب النجم أكرم حسني عن سعادته بنجاح صديقه النجم أحمد فهمي، أثناء حضوره للعرض الخاص لفيلم "العارف" .



وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال أكرم :" دور الأكشن لأحمد فهمي في الفيلم كان مفاجأة بالنسبة لي، لأنه إبتعد عن الكوميديا، أتمنى النجاح له، أحمد عز كل أدوراه مفاجأة" .



أما عن الأعمال التي ستجمعهما قريباً فقال أكرم :" يوجد الكثير من الأشياء وطوال الوقت نجد أفكار، لكننا لم نستقر حتى الآن على فكرة معينة لتنفيذها"



وفي نهاية حديثه قال أكرم :"أحب الإستماع إلى الكثير من المطربين، جميعهم أحبهم، أحب كل مؤدين المهرجانات أيضاً"







يذكر أن فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".