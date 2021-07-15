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مواعيد مباريات ريال مدريد الـ5 الأولى في الليجا الإسبانية

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للمرينجي للموسم القادم من الليجا الإسبانية بكل قوة من أجل عودة الفريق للمنافسة على البطولات.

وكان ريال مدريد قد خسر بطولة دوري أبطال أوروبا ثم لقب الليجا الإسبانية لحساب اتليتكو مدريد.

مواعيد مباريات ريال مدريد الـ5 الأولى في الليجا الإسبانية
ريال مدريد ضد الافيس يوم 14 اغسطس
ليفانتي ضد ريال مدريد يوم 22 اغسطس
ريال مدريد ضد ريال بيتيس يوم 29 اغسطس
ريال مدريد ضد سيلتا فيجو يوم 12 سبتمبر
ريال مدريد ضد فالنسيا يوم 18 سبتمبر
ريال مدريد ضد مايوركا يوم 22 سبتمبر.

ويذكر أن ريال مدريد تعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ الألماني دافيد الابا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

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