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ارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في بلجيكا إلى 4 على الأقل

الخميس 15/يوليو/2021 - 03:56 م
فيضانات - أرشيفية
فيضانات - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بارتفاع عدد القتلى جراء الفيضانات في بلجيكا إلى 4 على الأقل.


وقد تسببت الفيضانات، في انهيار عشرات المنازل فى عدد من البلديات وتوقف حركة القطارات تمامًا، وفقًا وكالة الأنباء الإيطالية.

 

وكانت الحكومة، دعت السكان فى مدينة لييج وما حولها (جنوب شرق البلاد) للبقاء فى منازلهم وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى.

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