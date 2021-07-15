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التعليق الأول من عباس أبو الحسن أحد ضحايا الطبيب المتحرش بعد سجنه ١٦ عاما

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:02 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علق الفنان عباس أبو الحسن، على قرار المحكمة بشأن السجن المشدد للطبيب المتحرش 16 عاما. 

وقال عباس أبو الحسن أحد ضحايا الطبيب المتحرش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " : "السجن المشدد 16 سنة على باسم سمير، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، الحمدلله شكراً للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم". 

وأضاف عباس أبو الحسن : "شكراً لرجال النيابة ومكتب النائب العام وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل.. شكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين اللي ساندوا القضية منذ تفجيرها.. شكرا Speak up.. شكرا المحامي والصديق الغالي حسن أبو العنين. الحمد لله".

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة طبيب الأسنان، "باسم سمير"، والمعروف إعلاميا بـ"الطبيب المتحرش بالرجال"، إلى "محكمة الجنايات المختصة" لمحاكمته فيما اتهم به من هتكه عرض أربعة رجال بالقوة.

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