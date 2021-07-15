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كيف استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال عيد الأضحى؟

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:21 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الآعلامي للوزارة، انفوجراف تعريفي وفيديو، يوضح الخريطة الكاملة لاستعدادات الوزارة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وشملت الإجراءات الآتي:

١) توفير كميات مناسبة من اللحوم بالاسواق:
تم الموافقة على استيراد 96 ألفا و500 رأس عجل بقري، و 70 ألف رأس من الأغنام الحية، بغرض  الذبيح الفوري فصلا عن 6500 طن من اللحوم المصنعة.

٢) طرح اعداد من الرؤوس الحية من عجول الجاموس والابقار، والماعز والخراف بمزارعها، حيث كانت أسعار الاضاحي بمزارع الوزارة كالتالي:

٥٠ جنيه للعجل الجاموسي
٥٨ جنيه للعجل البقري
٦٠ جنيه للخراف 

٣) ضخ المزيد من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والألبان بمنافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وتمثلت اسعار اللحوم البلدية بمنافذ الوزارة  كالتالي:

١١٠ جنيه الضأن البلدي للكيلو
١١٥ جنيه للكندوز البلدي للكيلو

٤) حملات بيطرية مكثفة على مستوى الجمهورية، شملت اسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم والاضاحي الحية، كذلك تنفيذ 90 زيارة ميدانية لأسواق المواشي والقرى والمنازل للاطمئنان على الماشية قبل عيد الاضحى ، وتكثيف حملات التفتيش على المجازر.

كما قامت الوزارة باصدار روشتة تشمل ١٢ نصيحة للمواطنين قبل شراء الأضاحي.

وتم ايضا اعلان حالة طوارئ بالقطاعات والهيئات الخدمية خلال اجازة العيد، وانشاء غرف عمليات بكافة المحافظات لمنع التعدي على الاراضي الزراعية، والغاء الاجازات والراحات لمهندسي حماية الاراضي، والعمل بنظام النوبتجيات والمرور الدائم لمشرفي الاحواض، لمنع اي تعدي على الاراضي الزراعية، كذلك تم دعم  المجازر على مستوى الجمهورية بالاطباء البيطريين، لاستمرار تقديم الخدمة للمواطنين بالمجان طوال ايام العيد، والحد من الذبح في الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.
كيف استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال عيد الأضحى؟
كيف استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال عيد الأضحى؟
كيف استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستقبال عيد الأضحى؟

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