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فاركو يوجه الشكر لـ 14 لاعبا عقب الصعود للممتاز

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:14 م
نادي فاركو
نادي فاركو
هيثم حبيب
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وجه مجلس إدارة فاركو الشكر لعدد 14 لاعبا من لاعبيه عقب تأهل الفريق للدورى الممتاز مع نهاية الموسم المنتهى مؤخرا.

وأعلنت الصفحة الرسمية للنادى بموقع التواصل فيسبوك رحيل كلا من :

محمد مصطفى ، سليمان عبدربه ، أحمد ناصف ، أحمد فهمى ، سليم عبدالخالق ، هشام عبدالحميد ، محمود رامبو ، عبدالله السنجهاوى ، أحمد فتحى ، محمد نصر ، شريف أشرف ، محمد رجب ، أرنزى كلود ، محمد ناجى جدو.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى فاركو قد أعلن تجديد الثقة فى مجدى عبدالعاطى مديرا فنيا للفريق بالموسم المقبل بعدما نجح فى قيادته للصعود للدورى المصرى الممتاز.

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