فاركو يوجه الشكر لـ 14 لاعبا عقب الصعود للممتاز

وجه مجلس إدارة فاركو الشكر لعدد 14 لاعبا من لاعبيه عقب تأهل الفريق للدورى الممتاز مع نهاية الموسم المنتهى مؤخرا.





وأعلنت الصفحة الرسمية للنادى بموقع التواصل فيسبوك رحيل كلا من :





محمد مصطفى ، سليمان عبدربه ، أحمد ناصف ، أحمد فهمى ، سليم عبدالخالق ، هشام عبدالحميد ، محمود رامبو ، عبدالله السنجهاوى ، أحمد فتحى ، محمد نصر ، شريف أشرف ، محمد رجب ، أرنزى كلود ، محمد ناجى جدو.





جدير بالذكر أن مجلس إدارة نادى فاركو قد أعلن تجديد الثقة فى مجدى عبدالعاطى مديرا فنيا للفريق بالموسم المقبل بعدما نجح فى قيادته للصعود للدورى المصرى الممتاز.



