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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:31 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء بعد غد السبت على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس وذلك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 21:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وكايزر شيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

تردد قناة beIN SPORTS HD 4:
القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5
القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الكاميرون: تردد قناة CRTV على القمر الصناعي Yahsat S2 E، تردد 124273 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E, تردد 12883, ترميز 27500 أفقي.

بنين: تردد قناة ORTB على القمر الصناعي Eutelsat 16 E تردد 11804 ترميز 30000 أفقي وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E تردد 11881 ترميز 27500 عمودي.

تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.

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