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ميلان يرفض عرض باريس سان جيرمان لضم نجمه

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن باريس سان جيرمان الفرنسي قدم عرضا من أجل التعاقد مع أحد نجوم ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن باريس سان جيرمان قدم عرضا لميلان تبلغ قيمته 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز نجم ميلان.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن العرض الذي قدمه الفريق الباريسي تم رفضه على الفور.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ثيو هيرنانديز البالغ من العمر 23 عاماً انضم إلى ميلان في عام 2019 قادماً من ريال مدريد مقابل 21 مليون يورو وخاض مع الفريق الإيطالي 81 مباراة وسجل 15 هدفاً وصنع 13 هدف آخرين.

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