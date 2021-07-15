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محمد صلاح سابع أغلى لاعب في ليفربول
الخميس 15/يوليو/2021 - 04:31 م
الفجر الرياضي
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عاد محمد صلاح للمشاركة في تدريبات ليفربول الإنجليزي استعدادا لانطلاق البريمير ليج في الموسم الجديد.
ويبحث محمد صلاح عن المشاركة القوية مع ليفربول والعودة من جديد لمنصات التتويج بعد موسم للنسيان لم يقدم فيه الفريق أي شئ يذكر.
وسلطت تقارير صحفية الضوء على محمد صلاح وعلى ترتيبه السابع من حيث أغلى الصفقات في ليفربول.
ويحتل محمد صلاح المركز السابع ضمن قائمة الأغلى في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث انضم في عام 2017 إلى الريدز قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.
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