إمام مسجد الحسين يوضح أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الحسين إن العشر الاوائل من ذي الحجة هي من الأيام المباركة قال تعالى في كتابه الكريم" والفجر وليال عشر، مشيرًا إلى أن كل علماء التفسير قالوا إنها ليال العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وهي فرصة عظيمة على كل مسلم أن يغتنمها.



وقال إمام الحسين في حوار لـ الفجر، إن أفضل الذكر التكبير والتهليل والتلبية، ويبدأ التكبير من أول يوم ذي الحجة وهو سنة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يطوفون الشوارع والطرقات ويهللون ويكبرون فرحا وسروًرا بهذه الأيام المباركة.



وأضاف أنه لمن أراد الخير ويتقرب للمولى عز وجل عليه أن يغتنم هذه الأيام المباركة، حتى أهل العلم اختلفوا كثيرًا في " وليال عشر" هل العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الآواخر من رمضان وتوصلوا إلى أن العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل من ناحية النهار فيها يوم عرفة، والعشر الأواخر من رمضان أفضل من ناحية الليل لأن فيها ليلة القدر".



وأكد أن هذا الأمر يدل على أهمية هذه الأيام وأهمية العمل الصالح وما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيها من هذه الأيام، منوهًا أنها أيام تدعوا للجد والاجتهاد وأفضل الأعمال التي يتقرب الله فيها في هذه الأيام هي الذكر قال الله تعالى: "وأذّن في الناس بالحجِّ يأتوك رجالا وعلى كلّ ضامر يأتين من كل فج عميق * ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير"، الآية 27 من سورة الحج.



ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها سنن الإحرام في الحج وهي الغسل قبل الإحرام مباشرة، يسن صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام،، يسن للمحرم إزالة شعثه قبل الغسل.

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وأضافت الدار: قص الأظافر قبل الغسل، قص الشارب قبل الغسل وحلق العانة قبل الغسل ونتف الإبط قبل الغسل وترجيل شعر الرأس ويبدأ الحاج والمعتمر بالتلبية بعد الإحرام ويستحب الدعاء بعد التلبية.

