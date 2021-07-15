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stc تكمل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لحج 1442

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أكملت مجموعة stc جاهزية خدماتها وشبكتها لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ضمن استعدادات المجموعة لموسم الحج لهذا العام 1442 هـ.

وتفقد وفد من قيادات مجموعة stc مركز أعمال الحج و مركز الإسناد و الدعم الفني بمنطقة مكة المكرمة، اطلعوا على جاهزية الخدمات الذكية والمرتبطة بتقنية الجيل الخامس ضمن خدمات الشركة وحلولها الرقمية لتعزيز تجربة الحاج، حيث يقدم للحاج معلومات الاتجاهات للمواقع ومعلومات حية عن المسجد الحرام وقياس درجة الحرارة المحيطة بالإضافة إلى العديد من المهام والخدمات الرقمية.

كما زار الوفد منفذ مبيعات العدل بمكة المكرمة، وحضر اجتماع اللجنة العليا للحج و العمرة بمجمع اتصالات منطقة مكة المكرمة للتأكد من رفع جاهزية قطاعات الشركة المشاركة في الحج، بهدف تقديم أفضل خدمات الاتصالات لضيوف الرحمن وضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها ونجاحها.

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الاتصالات STC

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