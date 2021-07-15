تعرف على موعد مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري المصري





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات، والسادسة بتوقيت جرينتش.





ويسعى بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المقاولون لتعويض سقوطه في فخ التعادل أمام فريق الإنتاج الحربي بهدفين لمثلهم، في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.





ويحتل بيراميدز المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 37 نقطة، فيما يتواجد المقاولون في المركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة.

يلتقي فريق بيراميدز بنظيره المقاولون العرب، يوم الجمعة الموافق 16 يوليو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري المصري الممتاز.