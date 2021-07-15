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عاجل.. ساسي يعلن الرحيل عن الزمالك رسميا
الخميس 15/يوليو/2021 - 04:40 م
الفجر الرياضي
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أعلن فرجاني ساسي نهاية مسيرته مع الزمالك بعد فترة مميزة عاشها التونسي رفقة الفارس الأبيض بعد إعلانه رسميا عن الرحيل.
وكتب فرجاني ساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الافضل في حياتي".
وواصل: "عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهي دي سنة الحياة الحياة".
وتابع نجم منتخب تونس: "واتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة".
July 15, 2021
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