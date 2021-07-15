عاجل.. ساسي يعلن الرحيل عن الزمالك رسميا

أعلن فرجاني ساسي نهاية مسيرته مع الزمالك بعد فترة مميزة عاشها التونسي رفقة الفارس الأبيض بعد إعلانه رسميا عن الرحيل.





وكتب فرجاني ساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الافضل في حياتي".





وواصل: "عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهي دي سنة الحياة الحياة".





وتابع نجم منتخب تونس: "واتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة".







