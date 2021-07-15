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عاجل.. ساسي يعلن الرحيل عن الزمالك رسميا

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:40 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الفجر الرياضي
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أعلن فرجاني ساسي نهاية مسيرته مع الزمالك بعد فترة مميزة عاشها التونسي رفقة الفارس الأبيض بعد إعلانه رسميا عن الرحيل.

وكتب فرجاني ساسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاص به: "بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الافضل في حياتي".

وواصل: "عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهي دي سنة الحياة الحياة".

وتابع نجم منتخب تونس: "واتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة".


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