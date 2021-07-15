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ليفاندوفسكي بديل هاري كين في مانشستر سيتي
الخميس 15/يوليو/2021 - 05:00 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي يراقبون أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني وسط مخاوف من عدم تمكنهم من التعاقد مع الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي.
وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي البالغ من العمر 32 عامًا أكبر بخمس سنوات من كين وسيتم النظر إليه على أنه حل قصير المدى لهجوم بيب جوارديولا أكثر من النجم الإنجليزي ونظرًا لعمره والعقد الذي لم يتبق منه سوى موسمين، فإنه من المحتمل أيضًا أن يكون النجم البولندي أقل تكلفة بكثير.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن جوليان ناجلسمان المدير الفني لبايرن ميونيخ الجديد صرح إنه ليس من المستغرب أن ترى الأندية مهتمة بالتعاقد مع ليفاندوفسكي بسبب مستواه الرائع في المواسم الأخيرة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفاندوفسكي أنهى الموسم الماضي بتسجيله 48 هدفاً في جميع البطولات وهذا ساهم بشكل كبير بتحقيق الفريق البافاري لقب الدوري الألماني مرة أخرى.
وألمحت الصحيفة البريطانية أن هذا جعل الشائعات تخرج بأن ليفاندوفسكي قد يكون مستعدًا للرحيل في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ويقول ناجلسمان إنه ناقش الأمر بالفعل مع النجم البولندي.
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