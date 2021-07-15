الاتحاد السكندري يعلن مفاجأة كبرى خلال ساعتين

قال محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى إن غدارة ناديه بصدد الإعلان عن مفاجأة سارة للجماهير السكندرية فى السابعة مساء اليوم.





ولم يوضح رئيس الاتحاد السكندرى نوع المفاجأة ولم ينوه عن أى شئ بشأنها .





وبثت إدارة النادى فيديو على موقع التواصل الاجتماعى مدته 49 ثانية ظهر خلاله رئيس النادى والتوأم حسن وجاسر منير المدير التنفيذى للنادى وطارق الصباغ وعمرو أبو الخير نجما السلة السابقين وإسماعيل أحمد نجم السلة الحالى وجميعهم بشروا الجماهير بمفاجأة .





وتنتظر الجماهير السكندرية بفارغ الصبر حلول الساعة السابعة مساءً اليوم لكشف النقاب عن المفاجأة .



