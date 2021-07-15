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التعليم: فتح باب القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الأحد

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:52 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 20212022، في محافظات (الجيزة – القاهرة -الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية - بني سويف - قنا - المنيا - سوهاج- سرس الليان بالمنوفية - مدينة السادات بالمنوفية).

وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا إلكترونيًا على الرابط التالي: http:emis.gov.eg حيث يتم تسجيل استمارة التقدم عند فتح باب التقدم إلكترونيًا بداية من يوم (الأحد) الموافق 2021718 وحتى يوم (الأحد) الموافق 202181 ولن يتم قبول أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

وحددت الوزارة أن يكون المتقدم حاصًلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

أولًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

ثانيًا: أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب سيقوم بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية: "لصق عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم، صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد المميكنة، إيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد"، على أن تقوم الإدارات التعليمية باستلام المستندات المطلوبة بعد مراجعتها بدقة والتأكد من استيفاء الطالب لشروط التقدم ثم تجميعها وتسليمها الي إدارة شئون الطلاب بالمديريات.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ابتداءً من يوم (الأحد) الموافق 2021815 وحتي يوم (الأربعاء) الموافق 2021818 ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الاختبار ومكان انعقاد لجنة الاختبار إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة بعد انتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

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