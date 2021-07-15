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نائب محافظ كفرالشيخ: تخطيط وتطوير شبكة الطرق لتحقيق السيولة المرورية

الخميس 15/يوليو/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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عقد عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اجتماعا لدراسة تخطيط وتطوير شبكة الطرق ومراجعة التصميمات، لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة، والبدء بمدينة كفر الشيخ، ليتم تعميمها ببقية مدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد،واللواء شعبان مبروك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ،المهندسة فاطمة الشوادفي،مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندسة ولاء المزين،مدير إدارة التنسيق الحضاري بالمحافظة،أحمدسعيد،مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة،بدر حلمي زيدان،رئيس قسم الفتوى بالشئون القانونية بالمحافظة.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، إنه كلف وحدة الجيومكانية بالمحافظة بتسليم أعمال الرفع المساحي الخاصة للمواقع المقترح تطويرها بما يحقق السيولة المرورية للإدارة العامة للتخطيط العمراني قبل عيد الأضحى المبارك،تكليف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة "إدارة التنسيق الحضاري" بعد استلام أعمال الرفع المساحي بإعداد التصميمات المقترحة للمناطق المراد تطويرها نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم لمراجعتها مع إدارة مرور كفر الشيخ والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وعرضها على اللجنة مرة أخرى للموافقة - تمهيدًا لتسليمها للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ لإعداد المقايسات اللازمة للتنفيذ.

وأضاف البشبيشى، أنه كلف إدارة مرور كفر الشيخ بوضع اللوحات والعلامات الإرشادية المرورية بشوارع المنطقة السكنية التي تفصل شارعي النبوي المهندس، إبراهيم المغازي خلال أسبوع من تاريخه، موجهًا المرور بالمحافظة على تحقيق السيولة المرورية بشارع عبد الهادي راضي "منطقة الكافتيريات"، وخاصة عند فتحات الرجوع للخلف بوضع اللوحات المرورية لعدم الوقوف والانتظار وتطبيق القانون على المخالفين.

كما كلف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ باتخاذ اللازم حيال التعدي على مساحة الردود بين عمارات بنك الإسكان وشارع عبد الهادي راضي.

وقال نائب محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بدراسة مقترح لتحقيق السيولة المرورية بشارع الخليفة المأمون،وإجراء دراسة لوضع وسائل التهدئة لجميع الشوارع والمطبات الصناعية بالمواصفات الآمنة أمام المستشفيات والمدارس ورؤوس الميادين وتقاطعات الشوارع.

يذكر أن تم تعديد عدد الميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة، لتطويرها، لتليق بعاصمة محافظة كفر الشيخ، من ضمن أعمال خطة التطوير والتي تم وضعها، لتظهر المحافظة بالمظهر اللائق بها.

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