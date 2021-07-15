أول تصريح لمحامي عباس أبو الحسن بعد السجن المشدد على الطبيب المتحرش



وأضاف عباس أبو الحسن: "شكرًا لرجال النيابة ومكتب النائب العام وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل.. شكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين اللي ساندوا القضية منذ تفجيرها.. شكرا Speak up.. شكرا المحامي والصديق الغالي حسن أبو العنين. الحمد لله".



وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة طبيب الأسنان المتهم بالتحرش، والمعروف إعلاميًا باسم «الطبيب المتحرش بالرجال»، بالسجن المشدد لمدة 16 عاما عن جميع التهم الموجة إليه، وذلك على خلفية اتهامه بهتك عرض 4 رجال.



صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كل من المستشار إبراهيم الميهي، والمستشار خالد مصطفى، وأمانة سر أحمد الهادي وأحمد حسنين.



وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة، قد ألقت القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش في يناير الماضي، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ليتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة الدقي، حيث دائرة القبض عليه، وتحرير محضر، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامة.

قال حسن أبو العينين المحامي بالنقض، محامي الفنان عباس أبوالحسن، إن الحكم بالحبس 16 سنة على طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، باسم سمير، هو "نصر من عند الله»، موضحا: "ربنا سبحانه قال في كتابه العزيز: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ)، وده ينطبق على ما حدث، وهذا الحكم، الذي يعتبر رادعًا في كل معانيه، سواء في الردع خلال هذه القضية أو الردع العام".وأضاف "أبو العينين"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "بالطبع القضاء لا يُشكر، ولكن لا بد أن نشيد أن هناك عدل تحقق بعد تحقيقات استمرت لمدة عام، وجمع أدلة وأسانيد نتج عنها حكم يعد رادع لكل من تسول له نفسه أن يرتكب مثل هذا الجرم، لا سيما وأن الأيام التي نعيشها كثرت فيها قضايا التحرش وهتك العرض"، مشيرًا إلى أن مجتمعنا لم يعتاد على الجرائم الجنسية بشكل عام وهي جديدة على مجتمعنا.وشدد على أن الحكم يعتبر نصرًا لتحقيق العدالة، وهو أكثر من رائع، ويحقق كل نتيجة رغب فيها الضحايا ومحاميهم بعد عام من المجهود، مضيفا: "هو نصر من عند الله، وإحنا متابعين وسوف نتصدى للطعن الذي سيقدمه المتحرش، وسنرفع قضية تعويض مدنية أمام المحكمة المختصة".وقال عباس أبو الحسن أحد ضحايا الطبيب المتحرش عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ": "السجن المشدد 16 سنة على باسم سمير، طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، الحمدلله شكرًا للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم".