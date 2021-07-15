ميناء بورسعيد يتداول 25 سفينة للبضائع العامة والحاويات

Advertisements
ميناء بورسعيد يتداول 25 سفينة للبضائع العامة والحاويات
الخميس 15/يوليو/2021 - 05:19 م
Advertisements
شهد ميناء بورسعيد, خلال ال 24 ساعة الماضية, دخول وخروج 25 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال عمليات التداول.
وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأربعاء - أن ميناء شرق سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن, بينما يتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن. بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة, ومن المنتظر دخول سفينة, كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.كما استقبل ميناء غرب السفينة "اصؤإخء" التي ترفع علم بنما وذلك لشحن 3900 طن صودا كاوية من الميناء.
وأشارت إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة. وعلى صعيد متصل, أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري, حيث تم استقبال السفينة "شءجة" القادمة من ميناء دمياط والتي ترفع لبنان وذلك لشحن 4 آلاف طن ملح إلى لبنان.
وذكرت المنطقة أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر الثامنة عشر من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 75 ألف طن , وبذلك تعتبر لبنان المستورد الأول للملح عبر ميناء العريش بعدد 10 سفن باجمالي حمولات 34 ألف طن.
Advertisements