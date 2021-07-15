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ميناء بورسعيد يتداول 25 سفينة للبضائع العامة والحاويات

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:19 م
بوابة الفجر
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 شهد ميناء بورسعيد, خلال ال 24 ساعة الماضية, دخول وخروج 25 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال عمليات التداول.

وأوضحت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأربعاء - أن ميناء شرق سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن, بينما يتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 6 سفن.  بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة, ومن المنتظر دخول سفينة, كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.كما استقبل ميناء غرب السفينة "اصؤإخء" التي ترفع علم بنما وذلك لشحن 3900 طن صودا كاوية من الميناء.

وأشارت إلى أنه جار التنسيق الدائم بين الجهات المعنيه بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة. وعلى صعيد متصل, أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس, استمرار عمليات تصدير الملح إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء العريش البحري, حيث تم استقبال السفينة "شءجة" القادمة من ميناء دمياط والتي ترفع لبنان وذلك لشحن 4 آلاف طن ملح إلى لبنان. 

وذكرت المنطقة أنه بوصول هذه السفينة فإنها تعتبر الثامنة عشر من نوعها لتصدير الملح إلى السوق الخارجية ليصبح إجمالي ما تم تصديره من الملح عبر ميناء العريش إلى 75 ألف طن , وبذلك تعتبر لبنان المستورد الأول للملح عبر ميناء العريش بعدد 10 سفن باجمالي حمولات 34 ألف طن.

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