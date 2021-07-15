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عاجل.. تعرف على فريق فرجاني ساسي الجديد بعد رحيله عن الزمالك

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود رغبه من قبل نادي جوزتيبي التركي في ضم التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت جريدة حوريات التركية، اليوم الخميس أن جوزتيبي يستهدف ضم ساسي هذا الصيف وبدأ بالفعل التحدث مع اللاعب ووكيله.

وأشار التقرير إلى أن الدولي التونسي لا يمانع اللعب في الدوري التركي الموسم المقبل.

وفي سياق متصل أكد حسين لبيب لقناة الزمالك التليفزيونية: " تم الزمالك تواصل مع محامي فرجاني ساسي قبل 4 أيام وأصر المحامي أن علاقة اللاعب انتهت بالزمالك ولن يستمر معنا".

وأشار "إلى أنه سيتم التعامل مع الوضع بالشكل القانوني الذي يحافظ على حقوق الزمالك".

وعن تعويض ساسي قال: "نمتلك العديد من اللاعبين المميزين ونلعب بدون ساسي منذ شهر ونصف ونؤدي بشكل جيد ولا يوجد ناد في العالم يقف على لاعب".

جدير بالذكر أن اسم فرجاني ساسي ارتبط بالانتقال إلى الدوري القطري خلال الأسابيع الماضية

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