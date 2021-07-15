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"الليلة الكبيرة" تعود من جديد في المتحف القومي للحضارة المصرية

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:06 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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نظّم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط بقاعة المسرح الكبرى احتفالية لفن العرائس، تحت عنوان "الليلة الكبيرة"، شملت عرض أوبريت عرائس الليلة الكبيرة ومعرضًا فنيًا لأعمال رائد فن العرائس الفنان الكبير ناجي شاكر، وشهدت الاحتفالية إقبالًا كبيرًا من زوار المتحف الذين حرصوا على الحضور والمشاركة فيها مع الأطفال.

وشمل المعرض الفني عدة اسكتشات فنية لشخصيات الليلة الكبيرة، من إبداعات الفنان ناجي شاكر رائد فن العرائس، وكذلك صور من أعمال أخرى قدمها بخلاف فن العرائس ومنها فيلم شفيقة ومتولي والذي صمم الديكور الخاص به.

كما تم عمل ورشة فنية للرسم والتلوين للأطفال، وكانت أغلب الرسومات التي قاموا بتلوينها عن العرائس.

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، إن الإحتفالية استمرت لمدة ٣ أيام، وذلك استكمالًا لسلسلة الأنشطة والفعاليات المختلفة التي يقدمها المتحف، والذي يعتبر منارة ثقافية متكاملة يشهد لها الجميع، موجها الشكر لوزارة الثقافة على التنسيق الذي تم بينها وبين وزارة السياحة والآثار لخروج الإحتفالية بشكل مشرف، وكذلك الدكتورة أمنية يحيى وكيل كلية فنون جميلة، والدكتور محمد نور رئيس مسرح العرائس، وفريقه على مجهودهم في الاحتفالية التي نالت استحسان الجميع.

وقالت عزة السيد مدير القسم التعليمي بالمتحف، انه تم القيام بعمل الأنشطة المصاحبة مثل ورش رسم وتلوين للأطفال لنفس شخصيات الليلة الكبيرة بداخل القسم التعليمي، وذلك لترسيخ فكرة التراث والفن لدى الأطفال. وتبع ذلك جولة إرشادية مبسطة للمعرض الفني وقاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات، وذلك لكل من المدارس وموظفي وزارة السياحة والآثار وأبنائهم وأبناء الشهداء وذو الاحتياجات الخاصة من الإعاقة الذهنيه وضعاف السمع.

وفى الختام تم تكريم جميع المشاركين في الحدث والقائمين على تنظيم الحفل والمعرض الفني وفريق تحريك العرائس على مجهودهم، كما تم تكريم أميرة سيد مكاوي ابنة الفنان الراحل سيد مكاوي. وجدير بالذكر ان المعرض سيستمر لمدة شهر.
"الليلة الكبيرة" تعود من جديد في المتحف القومي للحضارة المصرية
"الليلة الكبيرة" تعود من جديد في المتحف القومي للحضارة المصرية
"الليلة الكبيرة" تعود من جديد في المتحف القومي للحضارة المصرية
"الليلة الكبيرة" تعود من جديد في المتحف القومي للحضارة المصرية
"الليلة الكبيرة" تعود من جديد في المتحف القومي للحضارة المصرية
"الليلة الكبيرة" تعود من جديد في المتحف القومي للحضارة المصرية

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