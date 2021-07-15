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إندونيسيا تسجل حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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سجلت إندونيسيا حصيلة إصابات يومية قياسية بفيروس كورونا اليوم، حيث أصبحت بؤرة تفشٍّ عالمية لفيروس كورونا متفوقة بذلك على الهند بتسجيلها 56 ألفًا و757 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 7ر2 مليون حالة، فضلاً عن تسجيلها 982 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 70 ألفًا و192 حالة.

وتشهد إندونيسيا ارتفاعًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ الشهر الماضي، ويرجع ذلك لسلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار.

وفرضت إندونيسيا إجراءات أكثر صرامة على التحرك في جزيرة جاوة وبالي في الثالث من يوليو الجاري عقب ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، واضطرت مستشفيات في أنحاء الجزر لعدم استقبال المرضى، في حين عانت مستشفيات أخرى من نقص الأكسجين.

وتوفي أكثر من 450 شخصًا في إندونيسيا من الذين أصيبوا بالفيروس أثناء خضوعهم للعزل الذاتي بالمنزل بسبب عدم قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية في المستشفى.

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