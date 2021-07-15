مدبولي: الرئيس السيسى وجه بتوفير وجبة مدرسية ذات قيمة غذائية

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسئولي الجهات المعنيةـ، لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" على مستوى الجمهورية.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تطوير "منظومة التغذية المدرسية" يعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة، بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير وجبة غذائية لطلبة المدارس تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة.



وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "نعمل في هذا الصدد على التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية، لضمان نشر المنظومة وفقًا لأفضل النماذج المتبعة".



وكلف بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية إعداد دراسة وتصور شامل عن مكونات وجبة التغذية المدرسية، والمعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار الطلاب المستهدفين، خاصة أن وزارة الصحة والسكان لديها بيانات شاملة حصلت عليها من خلال المسح الشامل الذي قامت به للمدارس على مستوى الجمهورية للكشف عن الأمراض المختلفة في إطار المبادرات الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية.



واتصالا بذلك، عرضت وزيرة الصحة والسكان جهود الوزارة لدعم تغذية الأطفال من سن 4 – 10 سنوات ومنع أمراض سوء التغذية، من خلال فحصهم بالوحدات الصحية والحضانات، والتعاون مع المدارس المجتمعية والمنظمات الأهلية لتوعية الاسر والاطفال بالتغذية الصحية السليمة، والتوعية المدرسية والصحية للأسرة والطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني والجهات الشريكة، ومتابعة حالات السمنة والانيميا والتقزم وعلاجها.



وخلال الاجتماع، تم استعراض مكونات نظام التغذية المدرسية القائم حاليا والذي يتم تقديمه للطلبة بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، كما تم عرض مقترحات تطوير المنظومة للعام الدراسي المقبل والتي تتضمن تقديم وجبة غذائية تحتوي على عناصر غذائية أساسية.

