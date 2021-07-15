البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم كفاءة الطاقة السكنية في كوسوفو





قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار خط ائتمان جديد بقيمة 5 ملايين يورو إلى بنك رايفايزن Raiffeisen في كوسوفو، بهدف دعم مالكي المنازل من الاستثمار في تحسينات كفاءة الطاقة المحلية.





وقال البنك - في بيان اليوم الخميس- إنه بموجب خط الائتمان سيقرض بنك Raiffeisen إلى مالكي المنازل للاستثمار في تدابير كفاءة الطاقة، مثل العزل والنوافذ والمضخات الحرارية والألواح الشمسية. وبعد الانتهاء بنجاح من هذه المشروعات، سيكون المقترضون مؤهلين لاسترداد نقدي بنسبة تصل إلى 20 %.





ويعد هذا التمويل جزء من برنامج أكبر لتمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) بقيمة 135 مليون يورو لمنطقة غرب البلقان، والذي يدعم الحلول الموفرة للطاقة لبناء اقتصاد أكثر اخضرارًا واستدامة. ويتم تمويل البرنامج بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وإطار استثمار غرب البلقان، ووزارة المالية الفيدرالية النمساوية.





وحتى الآن، قامت أكثر من 1000 أسرة في كوسوفو بالفعل بإدخال تحسينات على كفاءة استخدام الطاقة في منازلهم باستخدام قروض مرفق البيئة العالمي.





في هذا السياق قال روبرت رايت، الرئيس التنفيذي لبنك رايفايزن في كوسوفو: “يسر بنك رايفايزن كوسوفو أن يكون لديه شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق خط ائتمان بقيمة 5 مليون يورو لتحسين كفاءة الطاقة في منازل عملائنا."





وتابع "تعد هذه المبادرة جزءًا من التزام البنك الأوسع نطاقًا بتقديم الخدمات المصرفية المسؤولة من أجل مستقبل مستدام بعد أن أصبح بنك Raiffeisen الدولي أول بنك نمساوي يلتزم بمبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة في وقت سابق من هذا العام ".





من جانبه، قال نيل تيلور، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في كوسوفو: "لا تستطيع كوسوفو ببساطة أن تفوت إمكانية التعافي الأخضر من الأزمة. أنا فخور بأننا الآن نتشارك مع بنك Raiffeisen لمساعدة الأشخاص هنا على تحسين منازلهم وتوفير الفواتير. وبدعم من المانحين الأوروبيين، يتمثل هدفنا في تحفيز موجة تجديد المباني في جميع أنحاء البلاد ومعالجة آفة سوء نوعية الهواء والتلوث ".





يشار إلى أن برنامج GEFF يتم تنفيذه تحت مظلة البرنامج الإقليمي لكفاءة الطاقة لغرب البلقان، بتمويل من الاتحاد الأوروبي ويتم تنفيذه بالشراكة مع أمانة مجتمع الطاقة energy community secretariat.





وحتى الآن، قامت أكثر من 8000 أسرة في غرب البلقان بتحسين كفاءتها في استخدام الطاقة من خلال برنامج GEFF ، مع استثمارات في مشروعات ساهمت في تقليل ما يقرب من 12000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي ما يعادل إزالة 7270 سيارة من الشوارع.





ومنذ بداية عملياته في كوسوفو في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 531 مليون يورو من خلال 78 مشروعًا في البلاد.