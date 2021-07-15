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بيراميدز يضع شرطا وحيدا لبيع رمضان صبحي

الخميس 15/يوليو/2021 - 05:29 م
بيراميدز
بيراميدز
الفجر الرياضي
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حدد مسئولو بيراميدز القيمة المالية من أجل بيع النجم الأول للفريق رمضان صبحي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واشترطت إدارة بيراميدز الحصول على 5 ملايين دولار من أجل الموافقة على بيع رمضان صبحي عقب نهاية الموسم الحالي.

وتلقى رمضان صبحي في الفترة الماضية عروضا خارجية من الدوري التركي وتحديدا من صفوف جالاتا سراي.

وهناك رغبة قوية من جانب رمضان صبحي في الرحيل عن بيراميدز في ظل الضغوط من الجماهير ووسائل الإعلام التي يتعرض لها في الوقت الحالي.

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