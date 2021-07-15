عاجل من وزير الدفاع

شدد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، على قدرة مصر على التعامل مع مختلف القضايا المحلية والإقليمية والعالمية التي ترتبط بأمن واستقرار الوطن.



جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (تيمور 14) للجيش الثالث الميداني، والذي يستمر لعدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.



بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع، ثم القرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع.



ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني.



وناقش الفريق أول محمد زكي عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقًا لتخصصاتهم المختلفة.



وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، وكذا اصطفاف مراكز القيادة.



كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وفرض عددا من المواقف التكتيكية المفاجئة؛ للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء سير المعركة.



حضر مراحل المشروع قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.